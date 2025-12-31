Javier N, condenado a 60 años de prisión por feminicidio de Cecilia Monzón

El exaspirante a la gubernatura de Puebla, Javier N y sus cómplices Silvestre y Jair permanecerán en prisión 60 años por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, de acuerdo con la condena que les dictó este fin de año el Tribunal de Enjuiciamiento, la pena máxima de este delito en el estado en la fecha que se cometió el crimen.

Este último día de diciembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró suficientes las pruebas contra el exfuncionario estatal como autor intelectual del feminicidio de su expareja y madre de su hijo, así como contra los autores materiales Jair quien conducía la motocicleta en la que la interceptaron y Silvestre el hombre que disparó a Cecilia en mayo de 2022.

Además, deberán pagar una multa de 1000 Umas, el pago de la reparación del daño moral por 3000 Umas y 1200 Umas de Indemnización.

Helena Monzón reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado y la perspectiva de género empleada por el Poder Judicial, por lo que reiteró que este caso fija un precedente para que utilicen los mismos criterios en otros juicios de feminicidio en la entidad poblana.

La hermana de la abogada feminista se dijo satisfecha con la decisión del Poder Judicial, no obstante, adelantó que tendrán que defenderla, debido a cómo han actuado las defensas de los tres implicados.

“Satisfecha, también siendo consciente de que ahora nos tocará defender esta sentencia, consciente de que son unas partes beligerantes, que no atienden a razones, por lo que nos tocará defender el fallo en toda circunstancia“, declaró al salir de las instalaciones del Tribunal.

Las integrantes de diversas colectivas feministas permanecieron afuera de las instalaciones del Poder Judicial en Puebla, a un costado del Cereso de San Miguel, quienes recibieron a Helena con la consigna de “Justicia para Cecilia”, con quien se fundieron en un abrazo como señal de victoria.

¿Quién es Javier N?

Javier N. es un político de 56 años cuya trayectoria fue bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde militó varias décadas, cuyos colores lo impulsaron en 2010 para la gubernatura de Puebla, proceso que perdió ante Rafael Moreno Valle.

También fungió como secretario de Gobernación del exgobernador Mario Marín Torres, quien lo impulsó para buscar la gubernatura después de su sexenio sin éxito.

¿Quién es Cecilia Monzón?

Cecilia era una activista, abogada feminista y madre de un menor que quedó en orfandad tras su feminicidio.

En vida impulsó la defensa de mujeres víctimas de violencia vicaria y política de género en el estado, integrante de la Red Plural de Mujeres.

