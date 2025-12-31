Habrá jornada de registros de nacimiento el 6 de enero en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Registro Civil en coordinación con el Gobierno del Estado, promueven la Jornada de Registro Mágico “Por Amor a Puebla”, con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad de las y los niños texmeluquenses.

Dicha jornada se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero de 2026, en Registro Civil de la Presidencia Municipal, donde habrá registros de nacimiento gratuitos en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los interesados deberán presentar los requisitos (en original y copia) que incluyen el certificado de nacimiento del bebé, identificación oficial de los padres, actas de nacimiento de los padres, CURP, comprobante de domicilio de los padres y dos testigos con identificación oficial, vigente y CURP, además del CURP de los abuelos todo en original y copia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Gobierno del Estado, refrendan su compromiso con las y los texmeluquenses para garantizar a la niñez el derecho a la identidad.

