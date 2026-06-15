Reflexionan sobre libertad de expresión en Voces Libres 2026

En el marco de Voces Libres 2026, espacio de diálogo y reflexión en torno a la libertad de expresión, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Lupita Cuautle, se llevó a cabo el conversatorio “La comunicación y libertad de expresión desde la academia”, integrado con representantes de universidades de la región, quienes analizaron el papel en la formación de las nuevas generaciones de periodistas, comunicadores y creadores de contenido.

En el evento, participaron Abel Tovar Vázquez, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac; Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador de las licenciaturas en Comunicación y Comunicación Digital de la Universidad Iberoamericana Puebla; Carlos Roberto Rodríguez Peregrina, responsable académico de la Licenciatura en Comunicación y Multimedia y Diseño Digital de la Universidad Madero; Ma. Ángeles Leal Peláez, directora de Comunicación del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla; y Pedro Cabañas Reynal, CEO y fundador de AS Media.

Coincidieron en que, ante los desafíos de la era digital, las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionistas con pensamiento crítico, capacidad de análisis e investigación, así como un compromiso ético hacia la búsqueda de la verdad.

Las y los especialistas reflexionaron sobre la importancia de ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, verificando datos y con apego a los hechos.

Asimismo, advirtieron que en la actualidad existe una constante disputa por imponer narrativas, por lo que resulta indispensable dotar de herramientas a la sociedad y a futuros profesionales de la comunicación con instrumentos que les permitan identificar sesgos, combatir la desinformación y privilegiar la verdad por encima de intereses particulares.

Subrayaron que existen mecanismos que generan universidades, como el Observatorio de Medios Digitales del Tec de Monterrey y los foros de la Ibero, para verificar, así como analizar información y de esta forma contribuir a sociedades más democráticas, informadas y plurales.

Al entregar su reconocimiento, Lupita Cuautle, presidenta municipal, mencionó que “es fundamental abrir espacios donde la academia, los medios y la sociedad reflexionen sobre los retos de la comunicación en nuestros tiempos y sobre la formación de quienes tendrán la tarea de informar a las próximas generaciones”.

Este conversatorio formó parte de las actividades de Voces Libres 2026 que enriquecieron el diálogo abierto entre diversos sectores para reflexionar sobre los retos actuales de la libertad de expresión y el papel que cada actor social desempeña.

Te recomendamos: