Bety Sánchez presenta cartelera de festividades de julio en Zacatlán

Con el objetivo de preservar las tradiciones, fortalecer la identidad de las comunidades y promover el turismo local, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez presentó la cartelera de las Fiestas Patronales y Festividades de julio.

En rueda de prensa, acompañada por los presidentes auxiliares Moisés Batalla, de Tepeixco, y Jorge Ramos, de Tlalixtlipa, así como por Judith I, Reina de la Primera Gran Feria del Aguacate, la presidenta municipal habló sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones y de que la gente de Zacatlán sepa todo lo que hay en el municipio.

Durante la presentación, la alcaldesa refrendó el respaldo del Gobierno Municipal a estas celebraciones, al destacar que son una muestra del trabajo, la organización y el orgullo de las comunidades por conservar sus costumbres, tradiciones y expresiones culturales.

Las festividades contemplan las siguientes celebraciones:

11 de julio: Inauguración del Berries Club Fest 2026, en Finca La Concordia. Un evento que impulsa el turismo rural, la producción de berries y la gastronomía local.

16 de julio: Fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen, en Matlahuacala.

Del 18 al 26 de julio: Celebración de Santiago Apóstol y la Primer Gran Feria del Aguacate, en Tlalixtlipa.

24 y 25 de julio: Fiesta patronal de Santiago Apóstol, en Tetelancingo.

25 de julio: Celebración de Santiago Apóstol, en Tepeixco.

26 de julio: Fiesta en honor a San Joaquín, en San Joaquín Tomatlán.

La presidenta municipal reconoció el esfuerzo de las y los habitantes, mayordomías, comités organizadores, autoridades auxiliares y de los productores que hacen posible cada una de estas actividades, las cuales fortalecen la identidad de las comunidades, impulsan la economía local y posicionan a Zacatlán como un destino turístico con una amplia riqueza cultural, gastronómica y productiva.

Te recomendamos: