Disminuye incidencia delictiva en Cuautlancingo por sexto mes consecutivo

Al informar que el municipio registró por sexto mes consecutivo una disminución del 13.09% en la incidencia delictiva, el presidente municipal Omar Muñoz refirió que los resultados en materia de seguridad no son producto de la casualidad, sino del esfuerzo que realizan las distintas instituciones encargadas de salvaguardar a la población y de la estrategia integral establecida por su administración, la cual ha permitido mantener una tendencia sostenida durante el primer semestre del año.

El edil destacó que las cifras obtenidas son un indicador de que las acciones implementadas en materia de prevención, vigilancia, coordinación interinstitucional y proximidad social están dando resultados tangibles en beneficio de las familias de Cuautlancingo.

De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Puebla, durante el mes de junio la incidencia delictiva disminuyó 13.09 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 191 a 166 carpetas de investigación, con lo que el municipio suma medio año de reducciones consecutivas.

La evolución mensual de la incidencia delictiva refleja una tendencia consistente:

• Enero: 24.7% de reducción.

• Febrero: 18.8% de reducción.

• Marzo: 17.2% de reducción.

• Abril: 26.4% de reducción.

• Mayo: 12.0% de reducción.

• Junio: 13.09% de reducción.

“Alcanzar seis meses consecutivos con una disminución en la incidencia delictiva significa que la estrategia de seguridad está funcionando. Estos resultados son consecuencia del trabajo diario de nuestras corporaciones, de la coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, así como del compromiso de esta administración para fortalecer las capacidades de nuestra policía y atender las causas que generan violencia. No vamos a bajar la guardia; por el contrario, seguiremos redoblando esfuerzos para que las familias de Cuautlancingo vivan con mayor tranquilidad”, afirmó Omar Muñoz.

El edil agregó que la continuidad de esta tendencia fortalece la confianza ciudadana, genera mejores condiciones para el desarrollo económico y consolida a Cuautlancingo como un municipio que avanza con paso firme en materia de seguridad pública.

La administración municipal reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención del delito, inteligencia, vigilancia y proximidad social, con el objetivo de mantener esta tendencia positiva y seguir construyendo un entorno seguro para todas y todos los habitantes del municipio.

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