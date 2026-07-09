Padres protestan en Tepeojuma por señalamientos contra docente

La mañana de este jueves, un grupo de padres de familia se manifestó afuera de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en el municipio de Tepeojuma, para exigir la destitución de un docente identificado como Constancio “N”, quien es señalado por presuntos actos en contra de una alumna de cuarto grado.

De acuerdo con los padres de familia, el docente presuntamente habría aprovechado que el resto del grupo participaba en actividades fuera del salón de clases para llevar a la estudiante a un aula, donde, según sus señalamientos, habría tenido un comportamiento inapropiado. Los inconformes indicaron que otras alumnas presuntamente se percataron de la situación y dieron aviso a una maestra.

Los padres señalaron que, pese a que acudieron a la dirección del plantel y notificaron a la familia de la estudiante sobre los hechos, presuntamente no se activó de manera inmediata el protocolo correspondiente ni se presentó una denuncia en ese momento. Asimismo, aseguraron que el docente salió de la escuela, presuntamente con autorización de la directora, para evitar un conflicto durante el cierre del ciclo escolar.

Durante la protesta, los inconformes también solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la separación del cargo de la directora, al considerar que no actuó de manera oportuna tras conocer los señalamientos realizados por la estudiante y otros menores.

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Ante la movilización y la falta de acuerdos, al lugar acudieron autoridades educativas y estatales, entre ellas el delegado de Gobernación, Omar Escamilla Pliego, así como el titular de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) 07, con sede en Izúcar de Matamoros, Hugo Sánchez Párez, quienes sostuvieron un diálogo con los padres de familia.

Tras la reunión, las autoridades informaron que el docente será investigado mediante dos procedimientos: uno iniciado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y otro por la Fiscalía General del Estado (FGE), derivados de los señalamientos presentados.

Cabe mencionar que los padres de familia conformaron un comité integrado por cinco personas, quienes darán seguimiento al proceso y mantendrán comunicación con las autoridades educativas para conocer los avances de las investigaciones.

Editor: César A. García

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