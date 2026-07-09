Vuelca camioneta cargada con verduras en la Puebla-Orizaba

Alrededor de las 11:30 horas, se registró la volcadura de una camioneta sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del acceso al municipio de Acatzingo, lo que generó largas filas de vehículos en la zona.

El accidente ocurrió en el kilómetro 164+000, con dirección a Veracruz, luego de que una camioneta cargada con verduras volcara por causas aún desconocidas. La unidad quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo parcialmente el paso de los automovilistas.

A pesar de lo aparatoso del percance, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, el accidente provocó tráfico intenso y una importante carga vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas ante el desconocimiento del tiempo que tardarán las maniobras para retirar la unidad.

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Al lugar acudió personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para realizar labores de abanderamiento y resguardar el área, así como paramédicos que permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades continúan con los trabajos correspondientes para retirar la camioneta y liberar por completo la circulación en este tramo de la autopista Puebla–Orizaba.

Editor: César A. García

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