IA puede usar tu rostro sin aviso; así puedes desactivarlo en Instagram

Ahora, cualquier usuario puede etiquetar tu cuenta en una publicación para que Meta AI genere una imagen con tu imagen, sin que recibas ninguna notificación al respecto, según la política recientemente lanzada.

Meta lanzó el 7 de julio Muse Image, su modelo de generación de imágenes mediante inteligencia artificial, que se integra con cuentas públicas de Instagram.

Esto significa que desconocidos pueden crear imágenes a partir de tu perfil público sin tu conocimiento, lo que tiene implicaciones para la privacidad y la seguridad, ya que podría facilitar la suplantación de identidad, estafas u otros abusos.

La situación es altamente preocupante debido a un contexto donde los ciberdelincuentes ya combinan la inteligencia artificial generativa con herramientas automatizadas para ampliar el fraude y el phishing.

Cómo desactivar la función en Instagram

Si tu cuenta es pública, sigue estos pasos:

Abre Instagram y ve a Perfil. Toca el ícono de Menú (tres líneas). Selecciona “Compartir y reutilizar”. En la sección “Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA de Meta“, desactiva las opciones de Publicaciones y Reels.

Dependiendo de la versión de la aplicación, la redacción puede variar. Como la función aún se está implementando, es posible que la opción no aparezca todavía en tu cuenta.

Protección de tu identidad

Desactivar esta opción solo impide la generación de imágenes futuras., las imágenes que hayan sido creadas con IA antes de desactivar la configuración seguirán circulando, y Meta no eliminará retroactivamente el contenido generado anteriormente.

Si deseas una protección más integral, la única opción que ofrece Meta actualmente es cambiar tu cuenta a privada, lo que impide que desconocidos utilicen tu perfil público como fuente de información.

Activa la autenticación multifactor (MFA) para todas tus cuentas de Meta, una de las formas más sencillas de proteger tu cuenta si tu contraseña se ve comprometida.

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