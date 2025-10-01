OpenAI presenta Sora 2, una app estilo TikTok

OpenAI ha lanzado Sora 2, su modelo más avanzado de inteligencia artificial para generación de video, junto con una nueva aplicación social similar a TikTok. El anuncio marca un giro estratégico hacia la creación audiovisual personalizada.

Sora 2 mejora la coherencia física, los movimientos y la integración de sonido en los videos generados. Ahora es capaz de producir escenas completas con voces, música y ambientación sonora, todo a partir de texto.

El diseño incluye un feed vertical de videos cortos, con funciones para compartir, comentar y remezclar. OpenAI ha incorporado controles parentales y opciones para revocar el uso de la imagen personal.

Te puede interesar: Microsoft suspende servicios a unidad militar israelí por espionaje masivo

La propuesta busca fomentar la creatividad colaborativa y posicionarse frente a competidores como Runway, Pika Labs y Meta, que también exploran el potencial de la IA en el entretenimiento.

Aunque no hay fecha oficial para su expansión internacional, OpenAI planea llevar Sora 2 y su app a Europa y América Latina en los próximos meses.

Con este lanzamiento, la compañía redefine los límites de la creación audiovisual por IA y abre nuevos debates sobre identidad digital, autoría creativa y regulación de contenidos generados por máquinas.

Te recomendamos: