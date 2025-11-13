NVIDIA desmiente “inversión billonaria” en Nuevo León

El gigante tecnológico NVIDIA negó este miércoles realizar cualquier inversión financiera en Nuevo León, desmintiendo el anuncio previo del gobernador Samuel García, quien había presumido una inversión de mil millones de dólares para un centro de datos.

En un posicionamiento oficial, la compañía aclaró que “no realizará inversiones financieras en Nuevo León“, precisando que su apoyo a Latinoamérica se limita a “iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento“, sin incluir desembolsos de capital.

El desmentido se produjo horas después de que García anunciara en un evento en la Ciudad de México que la empresa construiría un centro de datos en el estado, incluso afirmando que serían el “motor económico de México y HUB tecnológico de la región“.

Te puede interesar: UNAM alerta por tormenta geomagnética severa en México

No obstante, tras la rectificación de la tecnológica, el equipo de comunicación gubernamental matizó que la inversión de 1,000 millones de dólares procederá de la empresa Cipre Holdings, quien construirá el centro de datos utilizando tecnología de Nvidia.

Esta no es la primera vez que García se anticipa en anunciar inversiones millonarias; en marzo de 2023 prometió la instalación de una gigafábrica de Tesla en Santa Catarina, proyecto que tras más de dos años se mantiene en pausa indefinida.

¡NOTICIÓN, NUEVO LEÓN!@nvidia , la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente… pic.twitter.com/uqr9Hs43fl — Samuel García (@samuel_garcias) November 12, 2025

Te recomendamos: