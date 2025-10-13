FROC-Conlabor reporta pérdidas de empleo en sector automotriz de Puebla

La FROC-Conlabor de Puebla confirmó pérdida de empleos en el sector de proveedoras automotrices durante el último trimestre.

La central sindical atribuye estas bajas a ajustes de las empresas matrices, pero advierte que la situación podría empeorar si Volkswagen realiza despidos masivos.

Hiram Sánchez, secretario de asuntos internacionales de la FROC-Conlabor, detalló que, de los 70 contratos colectivos que manejan en este sector, entre 15 y 20 empresas han registrado recortes de personal, con bajas que van de 20 a 50 trabajadores.

Te puede interesar: Renuncia masiva de militantes desmorona al PRI en Puebla

Sánchez calificó estas reducciones como “normales” y esperables debido a los ajustes de las matrices, asegurando que hasta ahora “no son alarmantes ni llaman la atención”.

Sin embargo, el representante sindical señaló que el panorama se agravaría si Volkswagen concreta el despido de mil 093 trabajadores a finales de este mes e inicios de noviembre.

Alertó que un recorte de esa magnitud en la automotriz central impactaría directamente y obligaría a realizar ajustes en la cadena de proveeduría, donde opera la FROC-Conlabor.

Te recomendamos: