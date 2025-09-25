Caos vial, árboles caídos e inundaciones tras tormenta en Puebla

Una fuerte tormenta acompañada de granizo ocasionó diversos incidentes en calles de la capital poblana, desde accidentes viales hasta caída de árboles en distintos puntos.
En la zona de Bosques de San Sebastián, vecinos reportaron inundaciones que convirtieron las calles en ríos. Un automóvil fue arrastrado por la corriente a la altura del bulevar Puebla y terminó impactado contra una camioneta frente a la parroquia El Espíritu Santo.
Sobre el bulevar Xonacatepec, un árbol se desplomó frente a una farmacia, lo que complicó el tránsito y obligó a peatones a caminar sobre la vía.
Protección Civil Estatal atendió el reporte de la caída de un árbol en la colonia Miguel Hidalgo Resurrección. El ejemplar cayó sobre una vivienda, por lo que se realizaron labores de verificación, mitigación de riesgo y seccionamiento para liberar la zona. No se registraron personas lesionadas.
La lluvia también se hizo presente en la zona de los estadios, donde se reportó caída de granizo. En inmediaciones de la CAPU, un camión de la línea RUTA perdió el control debido a la poca visibilidad, embistiendo una camioneta, un ciclista y varios puestos ambulantes. El percance dejó al menos cinco personas lesionadas.
Además, dos automóviles quedaron varados en el nuevo puente vehicular de la Central de Abasto con dirección a la Vía Corta a Santa Ana, debido a la falta de drenaje en el área.
En colonias y municipios como Infonavit La Margarita, Satélite Magisterial, El Salvador, Los Álamos, Chachapa, Casa Blanca, Cuautlancingo y las Cholulas, se registraron encharcamientos sin incidentes de gravedad.
Tras la tormenta, el Ayuntamiento de Puebla exhortó a los automovilistas a manejar con precaución, usar rutas alternas y mantenerse atentos a las labores de desazolve que continúan en la ciudad.