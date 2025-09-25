Unidad de RUTA arrolla puestos y deja lesionados en bulevar Norte

La tarde de este miércoles se registró un aparatoso accidente en la intersección del bulevar Norte y bulevar Carmen Serdán. El conductor de una unidad de RUTA, presuntamente por circular a exceso de velocidad, provocó múltiples daños y dejó varias personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 17:30 horas. De acuerdo con testigos, el chofer realizó una vuelta prohibida a gran velocidad y, tras una mala maniobra, impactó contra varios puestos ubicados en la acera. En el hecho también resultaron afectados un ciclista que circulaba en el lugar y una camioneta particular.

El accidente dejó varias personas heridas, entre ellas algunos comerciantes, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de lesionados. Paramédicos arribaron al lugar para brindar la atención correspondiente y trasladar a los afectados.

Tras el choque, comerciantes y testigos detuvieron al conductor, quien intentó huir en un primer momento. Minutos más tarde fue entregado a los elementos de seguridad que llegaron para atender el siniestro.

El percance generó tráfico intenso en la zona de la CAPU, debido a las maniobras para retirar la unidad y auxiliar a los lesionados. Se espera que en las próximas horas las autoridades de seguridad informen el saldo oficial del accidente.

#ConexiónVial 🚨🚨 Unidad de RUTA choca sobre Bulevar Norte y Bulevar Carmen Serdán, llevándose varios comercios ubicados en la zona, además de que se impacta con una camioneta y embiste a una persona a bordo de una bicicleta.



Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas… pic.twitter.com/8mosRj1e5t — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 24, 2025

