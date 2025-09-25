FXM propondrá que candidatos perdedores sean regidores en automático

Fuerza por México (FXM) prepara una reforma electoral para que el candidato que quede en segundo lugar por la presidencia municipal, ingrese como regidor del Ayuntamiento de forma automática.

La dirigente estatal de FXM, Maiella Gómez Maldonado, adelantó que la propuesta será presentada en los siguientes días ante el Congreso de Puebla.

En entrevista, indicó que la iniciativa plantea modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (COIPEP).

El objetivo será establecer que, en una elección, el candidato que pierda la posición para ser alcalde tendrá oportunidad de ingresar al gobierno municipal.

Para ello, entrará en la primera posición de las regidurías de Representación Proporcional, acompañado por otros integrantes de su planilla.

A decir de Gómez Maldonado, dicho movimiento garantizará la pluralidad y contrapesos al interior de los Cabildos.

Además, remarcó que el candidato perdedor merece formar parte de la toma de decisiones en los municipios, ya que durante campaña recorrió las calles y tuvo acercamiento con los ciudadanos.

“En este momento es importante garantizar que el candidato a la presidencia de cualquier municipio del estado tenga la oportunidad de que la Representación Proporcional sea del mismo que recorre las calles”, comentó.

Editor: Renato León

