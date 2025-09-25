Hongqi, la marca de autos de lujo, inaugura su primera agencia en Puebla

Con una trayectoria que inicia en 1958 y más de seis décadas de innovación y excelencia, Hongqi, la marca insignia de

autos de lujo de China, anuncia con orgullo la apertura oficial de su primera agencia en Puebla.

La inauguración se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a las 6:00 p.m., marcando un hito en el mercado automotriz mexicano.

Hongqi, cuyo nombre significa “Bandera Roja”, se distingue por combinar la elegancia de la estética oriental, la tecnología de vanguardia y una experiencia de lujo accesible y competitiva frente a marcas europeas y estadounidenses.

Esta apertura en Puebla simboliza no solo la expansión de la marca en México, sino también la llegada de una propuesta automotriz que redefine el lujo contemporáneo.

Modelos que redefinen el lujo

En esta nueva etapa, Hongqi introduce en México tres de sus modelos más representativos: Hongqi HS3: Un SUV que combina tecnología avanzada de asistencia al conductor, modos de conducción inteligentes y un diseño innovador que ofrece seguridad, conectividad y confort en cada trayecto.

Un SUV que combina tecnología avanzada de asistencia al conductor, modos de conducción inteligentes y un diseño innovador que ofrece seguridad, conectividad y confort en cada trayecto. Hongqi H5 : Un sedán que fusiona sofisticación y tecnología, con un sistema de infoentretenimiento de última generación y asistencias activas y pasivas que elevan la seguridad y la experiencia de manejo.

: Un sedán que fusiona sofisticación y tecnología, con un sistema de infoentretenimiento de última generación y asistencias activas y pasivas que elevan la seguridad y la experiencia de manejo. Hongqi H9: El máximo referente de la marca, símbolo de lujo, seguridad e innovación, con un diseño imponente, acabados artesanales y tecnologías premium que ofrecen exclusividad y distinción.



Además, todos los vehículos cuentan con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros defensa a defensa, navegación integrada con Google y Waze, y compatibilidad total en español e inglés. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hongqi Puebla (@hongqi_puebla)

Elegancia que conecta

La apertura de Hongqi Puebla no solo representa la llegada de una marca automotriz, sino el inicio de una nueva forma de vivir la conducción: más sofisticada, más segura y con un sello de distinción que cautiva a primera vista.

Los interesados podrán seguir las novedades, eventos y lanzamientos de la marca a través de sus redes sociales oficiales.

Te recomendamos: