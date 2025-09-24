Real Madrid contra Barcelona ya tiene fecha y hora definida

El domingo 26 de octubre a las 9:15 de la mañana (hora CDMX), será el día en que el mítico Santiago Bernabéu albergue uno de los duelos más esperados del mundo, Real Madrid contra Barcelona.

El encuentro fue confirmado a través de las redes sociales de ambos equipos, teniendo un impacto inmediato con sus aficionados ya que este será el primer primer Clásico de la temporada 2025/2026, marcando un nuevo capítulo de la ferviente rivalidad que existe entre ciudades.

El equipo de la capital es líder en La Liga, invicto con seis triunfos al hilo y con 18 puntos en su cuenta. Por su parte, los culés le siguen de cerca con 13 puntos, luego de cinco victorias y un empate, aunque todavía pueden acortar más distancias en caso de ganar el partido pendiente contra el Real Oviedo.

Hansi Flick y sus dirigidos llegan como favoritos, ya que en la temporada 2024/2025 arrasaron a los “merengues” al ganar los cuatro Clásicos disputados, dos ligueros, uno de la Copa del Rey y otro de la Supercopa de España. Además de las victorias, también demostraron poder al vencer con goleadas. En Liga ganaron 4 a 0 en el Bernabéu, después 5 a 2 en Arabia Saudita para la Supercopa, siguiendo con un 3 a 2 en la Copa, y finalizando con una remontada de 4 por 3 en el úlitmo enfrentamiento entre ambos.

Tal vez te interese: Suplantan identidad de Rafael Nadal con IA para estafas

📌 ¡El Real Madrid – Barcelona se jugará el domingo, 26 de octubre, a las 16:15 CET! pic.twitter.com/X1TcFUmLKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025

Ese amplio dominio le permitió al equipo blaugrana conseguir el triplete nacional, mientras que el Madrid terminó la campaña sin títulos y marcando el adiós de figuras históricas del club (Ancelotti, Modric y Lucas Vázquez). Sin embargo, tras la llegada del nuevo técnico, Xabi Alonso, el Real Madrid actualmente goza de un paso perfecto en todas las competiciones, además de sumar nuevos elementos como: Huijsen, Mastantuono, Carreras y Trent Alexander-Arnold.

Hay que resaltar que Mbappé es el líder de goleo con 7 tantos y le sigue Ferrán Torres con 4, es así que, al ser uno de los partidos más esperados este gran enfrentamiento posiblemente cuente con los siete de los 30 integrantes del balón de Oro: Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Vinicius Jr, Pedri, Kylian Mbappé, Raphinha y Lamine Yamal.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: