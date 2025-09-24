Ofertarán 3 mil vacantes en Feria de Empleo este 25 de septiembre

El próximo jueves 25 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Convenciones William O. Jenkins la primera Feria de Empleo de la Juventud Imparable, donde se ofertarán más de tres mil vacantes dirigidas a poblanas y poblanos que buscan incorporarse al mercado laboral. El evento se realizará de 08:30 a 15:00 horas y contará con la participación de 100 empresas de los sectores comercio, manufactura, servicios y turismo.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, informó que esta feria representa un esfuerzo conjunto con el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla para abrir espacios a quienes buscan su primer empleo. Subrayó que también habrá oportunidades para adultos mayores y personas con discapacidad, en cumplimiento con la instrucción del alcalde Pepe Chedraui Budib de trabajar en la inclusión y la integración laboral sin distinción.

De acuerdo con el funcionario, las vacantes son formales, con prestaciones de ley, y ofrecen salarios que van desde los ocho mil hasta los 40 mil pesos. Recomendó a los interesados registrarse previamente en el portal feriadeempleo.pueblacapital.gob.mx para agilizar el ingreso al evento.

La directora del Instituto de la Juventud del Municipio, Carolina Cabrera Victoria, destacó que la feria representa un primer acercamiento de las juventudes con el mundo laboral, además de fortalecer su preparación y autonomía. Señaló que este espacio garantiza un vínculo transparente y seguro entre empresas e instituciones con las y los jóvenes.

En representación de las empresas participantes, Angélica Marín Rangel, gerente de Recursos Humanos de Grupo Bonn Puebla, resaltó que habrá vacantes administrativas, técnicas y operativas, mientras que Giovani Sánchez Pérez, oficial encargado de Reclutamiento del Servicio de Protección Federal, anunció que se abrirán espacios para hombres y mujeres que busquen incorporarse a la protección de bienes federales, con salarios a partir de 12 mil pesos mensuales y prestaciones superiores a las de ley.

Te recomendamos: