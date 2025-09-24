Habrá proyecto multianual para evitar desabasto de agua en Puebla

En 2026, el Gobierno de Puebla iniciará el desarrollo de un proyecto multianual para garantizar el suministro de agua potable en la capital y municipios aledaños, para el que se prevé una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

Así lo reveló el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien detalló que actualmente se invierten 60 millones de pesos en la elaboración de los proyectos ejecutivos para resolver la falta de agua que aqueja a los habitantes de la Zona Metropolitana de Puebla.

Explicó que la ejecución de los proyectos será multianual y requerirá una inversión de 5 mil millones de pesos, por lo que requerirá la participación del Estado, municipios, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e incluso de la concesionaria Agua de Puebla.

Aseguró que el arranque del proyecto será el próximo año, para lo cual prevén una bolsa de 300 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2026.

“Nosotros ya lo estamos previendo, la inversión que nosotros estamos considerando para el primer año son cerca de 300 millones de pesos con la contraparte que corresponde al Estado para el inicio de la ejecución de proyecto”, apuntó.

Editor: Renato León

