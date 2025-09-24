Basura de 21 municipios llegará al Centro de Residuos de Texmelucan en 2026

A finales de este año, iniciaría la construcción del primer Centro de Transformación de Residuos que se ubicará en San Martín Texmelucan, por lo que sustituirá al relleno sanitario de Cholula, clausurado definitivamente en agosto de 2024.

La secretaria de Medio Ambiente de Puebla, Rebeca Bañuelos Guadarrama indicó que en diciembre podrían colocar la primera piedra del Centro, aunque este comenzaría a operar hasta mediados de 2026.

Lo anterior, debido a que los equipos que se utilizarán para la transformación de residuos son fabricados en el extranjero y el proveedor de los mismos tarda entre 10 y 12 meses en entregarlos.

“Las empresas que surten los equipos a quienes van a hacer la inversión en los Centros tardan alrededor de 10 meses para poder proveer los equipos, nosotros esperamos que, a lo mejor, podamos tener la primera piedra, en cuanto a la infraestructura, a finales de año y que a mediados del próximo año puedan ya estar trabajando”, expresó.

La funcionaria indicó que se lleva un mayor avance en los trabajos para la instalación de un Centro en San Martín Texmelucan, que va a recibir alrededor de mil toneladas de residuos diarios.

Destacó que este Centro atenderá a 21 municipios de la región, por lo que sustituirá al relleno sanitario de Cholula, que fue clausurado desde el año pasado debido a que llegó al límite de su vida útil y tras diversas protestas de habitantes que acusan que el manejo indebido de la basura contaminó la zona.

Cabe mencionar que, la administración estatal estimó necesario la instalación de 40 Centros de Transformación de Residuos para un manejo adecuado de la basura en la entidad, ya que contarán con tecnología para la cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de la combustión de residuos orgánicos.

Se estima que cada uno requerirá una inversión aproximada de 500 millones de pesos, por lo que se prevé sean operados por empresas privadas.

