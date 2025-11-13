Omar Muñoz lanza programa complementario de atención ciudadana

Para atender a todos los ciudadanos de Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, puso en marcha un programa complementario a los “Martes del Día del Pueblo”, en el que acudirá cada semana a visitar los fraccionamientos de la cabecera y las juntas auxiliares para dialogar con los vecinos y recabar sus peticiones.

Desde el fraccionamiento Malinali II de la Reserva Territorial Quetzalcóatl, el edil sostuvo que en estos complejos habitacionales las familias sufren de un problema de abandono derivado de la no municipalización de los servicios, lo que ha servido de pretexto para que las autoridades se deslinden de la atención que deben dar a todos los habitantes.

“Es incongruente no querer hacerse responsables cuando el ayuntamiento debe coadyuvar a las organizaciones de vecinos; nosotros estamos iniciando este programa para abrir un canal de comunicación directa y poder conocer y recabar sus necesidades para irlas subsanando de manera paulatina”, dijo.

“Ustedes no merecen ser gente de nadie ni sentir que están en tierra de nadie; somos el cuarto municipio más importante de Puebla y no es posible que hayan sido ignorados, eso fue un terrible error. Todos merecen un trato digno y en mi gobierno se los vamos a dar porque queremos que cada uno de los ciudadanos tenga bienestar y prosperidad”, agregó.

El alcalde informó a los vecinos que se tiene proyectado para la Reserva Territorial la construcción de una clínica de salud de alto impacto y de más espacios recreativos y deportivos, que fortalezcan los vínculos familiares y abonen a la reconstrucción del tejido social.

“En mi administración se acabó el abandono y el olvido y vamos a atender las necesidades de cada punto de la comunidad para que la transformación de Cuautlancingo continúe”, concluyó.

Por su parte, los ciudadanos le expresaron su reconocimiento por ser el primer presidente municipal en mantener una relación de cercanía con el pueblo.

