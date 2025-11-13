Otorgan amparo en caso feminicidio de Araceli Vázquez en Puebla

El Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito otorgó el amparo solicitado por Amada Barranco, quien está inconforme con la reducción de sentencia y reclasificación del delito de feminicidio a homicidio agravado del asesino de su hija Araceli Vázquez Barranco.

El magistrado José Luis Moya Flores presentó el proyecto aprobado por unanimidad, en el que determinó violaciones procesales a favor de la víctima, por lo que se va a revisar la sentencia.

Durante el análisis de este, exhibió que el Ministerio Público no cumplió con la presentación de las pruebas ante el Tribunal de Enjuiciamiento que tenía en sus manos para que la sentencia fuera firme y sin objeciones.

Moya Flores opinó que no otorgarle el amparo a la familia de Araceli es abrir la puerta a que en un futuro un sentenciado en estos casos argumente que obtuvo esa sanción con violaciones procesales o por su presunción de inocencia vulnerada por los tribunales.

El magistrado insistió en que con su decisión trata de reparar las deficiencias del proceso penal, ya que consideró que la familia tiene derecho a acceder a la justicia.

“Una buena justicia, una justicia que no admita objeciones, una justicia que sea tan nítida que todo mundo diga sí, es justo, es feminicidio”, comentó.

Este jueves se cumplen 12 años del asesinato de Araceli, ocurrido en Acajete en 2012, por lo que su expareja Javier Mauricio N. obtuvo una sentencia en febrero de 2024 de 35 años, la misma que la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial de Puebla redujo a 27 años y 6 meses de prisión.

Tras el amparo, la familia de Araceli busca que la sentencia sea más alta y se reclasifique de nueva cuenta como feminicidio.

