Omar Muñoz inicia rehabilitación del CIS Cuautlancingo

Para dignificar la infraestructura del Complejo Integral de Servicios y garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos y los servidores públicos, Omar Muñoz, presidente municipal, inició la obra de rehabilitación y modernización del edificio, una de las acciones más emblemáticas para su gobierno.

Con una inversión de 12 millones de pesos serán rehabilitados:

• 623.49 metros cuadrados de impermeabilización

• 1,646.38 metros cuadrados de piso

• 1,685.57 metros cuadrados de muros de tablaroca

• 757.84 metros cuadrados de fachada modular

En total se intervendrán 1,693.41 metros cuadrados.

El edil refirió que el objetivo es mejorar las condiciones físicas del inmueble ante las deficiencias estructurales que ha presentado y que derivaron en un incidente suscitado el pasado cuatro de septiembre, en el que gracias a la rápida actuación de los elementos de seguridad ciudadana en la evacuación del personal y usuarios, no hubo ninguna víctima que lamentar.

“El edificio del CIS fue inaugurado en 2021 para brindar atención administrativa eficiente a los ciudadanos, pero debido a la mala calidad de los materiales utilizados para su construcción, ante la humedad generada por la temporada de lluvias el techo colapsó de manera parcial rompiendo algunos vidrios”.

“Posterior a ello se realizaron inspecciones técnicas en las que se determinó que su edificación no cumplía con los estándares establecidos en materia de infraestructura y que era necesario adelantar su rehabilitación; además se concluyó que es necesario definir a los responsables de la obra por el riesgo que corrieron los ciudadanos y funcionarios públicos”.

El munícipe sostuvo que a la par de recuperar la estructura del inmueble se busca afianzar la confianza de la gente en un régimen nuevo que pretende el bien social y que pone en el centro el interés común del pueblo.

“En nuestro gobierno vamos a re dignificar desde el interior con la finalidad de que los empleados tengan áreas adecuadas para sus actividades laborales en beneficio de los ciudadanos y a continuar con el trabajo para lograr el presente y el futuro que queremos para Cuautlancingo”.

En su intervención, Luis Gilberto Solís Salgado, Secretario de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos detalló que se reforzará la estructura de todo el edificio, se intervendrán los vidrios, se colocarán bajadas pluviales, se reestructurarán áreas y se modificará el aspecto de la fachada para que se adecúe a la modernización que se está llevando a cabo en otros inmuebles.

Estuvieron presentes las regidoras Mary Claudia Cruz Hernández; María Graciela Ramírez Huerta; Luz María Ramírez Luna y los regidores Hugo Raymundo Olea Cabildo; Mariano Jiménez Xicoténcatl; Yoshi Andrés Lira Navarro y Marco Antonio Saucedo Paleta.

