Despliegan operativo “Fin de Semana Seguro” en Puebla

Como parte del operativo de prevención durante “El Buen Fin” en Puebla, se implementó el “Fin de Semana Seguro”, con agentes de los tres niveles de gobierno reforzando la seguridad, especialmente en la zona metropolitana de la Angelópolis.

Esta mañana, en la Reserva Territorial de Atlixcayotl, se dio el banderazo de inicio del operativo con la presencia de representantes de la industria privada, seguridad pública y autoridades municipales y estatales.

El Director de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, Raimundo Garrido, informó que participarán mil 500 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) en el área metropolitana, y cerca de cuatro mil a nivel estatal.

Los puntos prioritarios serán plazas comerciales e instituciones bancarias. Además, se suman a este operativo policías municipales, Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional.

El representante de la SSP hizo un llamado a la ciudadanía para ser cautelosos durante sus compras, evitar portar grandes sumas de efectivo y verificar la confiabilidad de las páginas de compras en línea, con el fin de evitar ser víctimas de asaltos o extorsiones.

