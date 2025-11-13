Desmienten supuesto ataque armado contra Alfredo Olivas

El cantante Alfredo Olivas reapareció en sus redes sociales tras la circulación de versiones que afirmaban que fue víctima de un ataque armado en una carretera de Tamaulipas.

La publicación incluyó una fotografía que, según el propio artista y sus seguidores, buscó demostrar que está fuera de peligro y desmentir las versiones sobre lesiones graves.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas negó que exista registro de un atentado contra Olivas y aseguró que ninguna dependencia reportó un incidente relacionado con el cantante ni un traslado de emergencia. Esa declaración oficial contrasta con las versiones iniciales que se difundieron en portales locales y redes sociales.

La rápida viralización de la información se explica, en parte, por el episodio violento que vivió Olivas en 2015 durante un concierto en Chihuahua, hecho que sensibiliza a su público y acelera la alarma ante cualquier rumor.

Por ahora, las fuentes oficiales mantienen que no hay constancia de ataque; la situación quedará aclarada si la Vocería o el equipo de Olivas emiten nuevos comunicados. Mientras tanto, la imagen publicada por el cantante redujo la incertidumbre entre sus seguidores y cerró, de forma provisional, la polémica.

