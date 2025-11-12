Martin Garrix cancela show en México por apendicitis

El DJ y productor neerlandés Martin Garrix fue hospitalizado de emergencia tras presentar un cuadro de apendicitis y tuvo que ser sometido a una operación, por lo que canceló su presentación programada en el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.

El anuncio fue confirmado por el equipo del artista y por un mensaje publicado en sus redes, donde explicó que la intervención fue necesaria por un problema médico inesperado.

“Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el Festival Internacional del Globo este sábado”, escribió.

Tras la cirugía, Garrix permanece en observación y reposo absoluto bajo supervisión médica. Fuentes cercanas al staff informan que la operación fue rápida y que su estado, aunque estable, requiere cuidados y recuperación gradual antes de retomar la gira.

Los organizadores del festival comunicaron la cancelación oficial y aseguraron que el resto del cartel se mantiene. Se explicó que la decisión se tomó por recomendación del equipo médico del DJ y para priorizar su salud.

Seguidores, colegas y otros artistas han enviado mensajes de apoyo en redes sociales, pidiendo respeto al proceso de recuperación. Garrix agradeció el apoyo y expresó su intención de volver a presentarse en México cuando los médicos lo autoricen y haya condiciones adecuadas para reprogramar fechas.

