Big Time Rush tendrá un concierto en Puebla

La banda estadounidense Big Time Rush confirmó una fecha en Puebla dentro de su gira “In Real Life Worldwide Tour” por México, tras el interés de seguidores en todo el país.

La noticia de la llegada de la ‘boyband’ a Puebla generó una ola de reacciones en redes sociales, las y los “rushers” (sus fans) compartieron recuerdos de conciertos pasados y expectativas sobre invitados especiales, mientras promotores celebraron la apertura del mercado poblano para giras que antes se limitaban a capitales y grandes metrópolis.

En el repertorio de la gira, la agrupación anticipa incluir sus canciones más populares, entre las que destacan el tema que dio nombre al grupo “Big Time Rush”, éxitos como “Boyfriend” (con colaboraciones en algunas versiones) y piezas que los fans quedaron en corear desde la era televisiva como “Til I Forget About You” y “Worldwide”.

El concierto se llevará a cabo el viernes 20 de febrero de 2026 a las 20:00 horas. La gira contará con la participación especial de Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, actores que formaron parte del elenco de la serie original de Nickelodeon.

La preventa de boletos iniciará el jueves 13 de noviembre, aunque los precios no han sido revelados oficialmente.

