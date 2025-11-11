Alumnos caminan entre lodo y lluvia en la Sierra Negra de Puebla

Alumnos de diversas comunidades de la Sierra Negra de Puebla fueron captados caminando entre el lodo y la lluvia para asistir a la escuela, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) excluyera las escuelas de esa zona de Tehuacán y la Sierra Negra de la suspensión de clases por la entrada del frente frío número 13.

Estudiantes de comunidades como Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán, entre otras, fueron vistos con mochilas en la espalda y zapatos embarrados al caminar por terrenos lodosos desde la mañana del lunes, a pesar de las bajas temperaturas que rondaban los 9 grados y la presencia de lluvia en la región.

Te puede interesar: Protestan por detención del exdirector de turismo de Chiautzingo

Aunque para los alumnos esta situación ya es habitual, docentes y padres de familia piden mayor sensibilidad a las autoridades, ya que señalan que los niños llegan mojados a las aulas; sin embargo, las clases continúan impartiéndose.

Cabe señalar que la Sierra Negra de Puebla fue excluida de la suspensión oficial de clases, pese a ser una de las zonas más vulnerables ante condiciones climáticas adversas. Solo se suspendieron las clases en regiones como la Sierra Norte, Nororiental y el Valle Central, siendo el miércoles el día programado para el retorno a las aulas.

Editor: César A. García

Te recomendamos: