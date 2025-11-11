Protestan por detención del exdirector de turismo de Chiautzingo

La mañana de este martes, familiares y amigos de Leonardo “N”, alias El Poeta, exdirector de turismo del ayuntamiento de Chiautzingo, realizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Fiscalía en Huejotzingo para exigir transparencia y denunciar presuntas irregularidades tras su detención.

Darín Josafat Darista, hijo del detenido, afirmó que el proceso legal en contra de su padre ha sido irregular y que hasta el momento desconocen quién o quiénes presentaron la denuncia por presunto abuso sexual, pues no les han mostrado la acusación formal. Por ello, sostiene que su padre está preso injustamente.

Además, señalaron que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se les ha negado la entrega de pruebas que demostrarían la inocencia de Leonardo “N”, por lo que buscan la manera de liberarlo y que se desestimen las acusaciones.

Al grito de ¡Es inocente!, los manifestantes expresaron su apoyo y anunciaron que agotarán todos los recursos legales para lograr la liberación del detenido. Incluso, advirtieron que podrían realizar próximas protestas en las instalaciones de la FGE ubicadas en la 31 Oriente.

Leonardo “N” fue detenido la semana pasada tras ser acusado de abuso sexual contra menores de edad. Sus familiares exigen que se siga el debido proceso legal y han señalado que buscarán otras medidas para demostrar su inocencia.

