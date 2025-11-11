Anticorrupción abre 224 expedientes contra ex servidores públicos de Puebla

Por presuntos actos irregulares, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla abrió 224 expedientes contra exservidores públicos, cuyos casos se mantienen bajo confidencialidad, y serán dados a conocer una vez que exista una resolución definitiva.

En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que en su administración no hay omisión ni persecución, en respuesta a una supuesta lista de exfuncionarios y alcaldes que estarían siendo investigados por la administración estatal.

El mandatario expresó que mantiene una “buena” relación con su antecesor en el cargo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como su respaldo a Josefina Morales Guerrero, actual secretaria de Finanzas, quien dijo “se ha desempeñado de manera correcta”.

Por ello, lamentó que existan ese tipo de trascendidos que buscan generar división, ya que dijo que ha incluido en su administración a todos los que tuvieron alguna participación en la pasada contienda interna por la gubernatura.

Tal vez te interese: Municipios no usan plantas tratadoras pese a crisis ambiental del Río Atoyac

#Puebla 📁 El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA indicó que la Secretaría de @BuenGobiernoPue abrió 224 expedientes contra exservidores públicos. Destaca que los expedientes son confidenciales, por lo que hasta no haber una resolución se conocerán los casos. Señala que la lista… pic.twitter.com/0FyFMYSTJw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 11, 2025

No obstante, reconoció que hay “manos conocidas” que actúan con mezquindad.

En ese sentido, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que hay 224 expedientes contra exservidores públicos, los cuales se investigan conforme la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Señaló que la información sobre los casos se mantendrá en reserva, bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, de manera que se darán a conocer hasta que haya una resolución definitiva, de ser el caso.

Aclaró que las indagatorias sobre alcaldes corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) o a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el caso de la aplicación de recursos estatales.

#Puebla 🔎 El gobernador Alejandro Armenta lamentó que "unas manos conocidas" actúen con mezquindad y pretendan generar división, lo anterior al resaltar que mantiene coordinación con el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y expresar su respaldo a la secretaria de… pic.twitter.com/nnRrad8Zf2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 11, 2025

Coincidió con el gobernador en que la filtración de la supuesta lista busca la desestabilización política y “generar ruido”, lo cual consideró podría ser consecuencia de intereses políticos, provenientes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“Entendemos y sabemos que hay intereses que lo que buscan es generar ruido, buscan una desestabilización política (…) seguramente están por ahí en la Cámara Alta y lo tenemos muy claro, no nos distraen, no nos van a distraer, no nos van a dividir y vamos a seguir poniendo orden y dando resultados”, expresó.

Editor: Renato León

Te recomendamos: