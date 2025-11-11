Municipios no usan plantas tratadoras pese a crisis ambiental del Río Atoyac

Los municipios son los “grandes” omisos en la crisis ambiental del Río Atoyac, debido a que cobran cuotas por el saneamiento de las descargas de empresas y domicilios, pero mantienen sus plantas tratadoras de agua fuera de operación.

Así lo reveló la diputada Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, quien señaló que esta omisión municipal es una de las principales causas de la grave situación del afluente.

En conferencia de prensa, señaló que el Congreso local buscará revisar y endurecer las sanciones para obligar a los ayuntamientos a ordenar la situación con las empresas y detener la contaminación.

En ese sentido, la legisladora del Partido Verde añadió que el problema de la contaminación no solo radica en la falta de operación, sino en la ausencia de una conexión intermunicipal de las plantas tratadoras.

“En el tema de la contaminación del Río Atoyac que es el segundo más contaminado del país, los grandes omisos han sido los municipios, ya que cobran por la cuota de saneamiento y no tienen operando sus plantas tratadoras, de ese tamaño es el problema”, dijo.

Por lo anterior, remarcó que la recuperación del Atoyac requiere una gestión integral que incluya el desarrollo urbano ordenado y la regulación intensa de las empresas que realizan descargas.

