Segob se reunirá con aspirantes a dirigir el STSPEPYOD

La Secretaría de Gobernación de Puebla se reunirá este martes con los 12 aspirantes a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), proceso en el que descartó que haya “dados cargados”.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala, quien enfatizó que la administración estatal no tiene injerencia en el proceso ni está a favor de algún candidato.

Explicó que, el pasado viernes, personal de la dependencia tuvo que intervenir en las oficinas sindicales para exhortar a la calma, luego de que se registraran “jaloneos y gritos” durante la elección de la Comisión Electoral que se encargará de la renovación de la dirigencia, en diciembre próximo.

Afirmó que el Gobierno de Puebla es respetuoso de la vida sindical, por lo que no hay injerencia en sus procesos internos, sin embargo dijo que a la dependencia que encabeza le corresponde vigilar que cualquier proceso se lleve a cabo en paz, tranquilidad y con respeto a la autonomía.

Tal vez te interese: Toma de templete y agresiones físicas fuerzan la cancelación de asamblea del STSPEPYOD

#Puebla ⚒️ El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala indicó que se reunirá con los 12 aspirantes a secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado, sostiene que la administración estatal no no tiene a ningún candidato.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/fxeJfkUqhP — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 11, 2025

Por ello, mencionó que este día sostendrá un encuentro con los 12 aspirantes a líder sindical para invitarlos a que el desarrollo de la elección se realice con apego a los estatutos.

“Los vamos a invitar a que el proceso electoral, primero de su órgano electoral y, en diciembre, de su mesa directiva sea apegado a una convivencia sana y lo que marcan los estatutos”, adelantó.

Recalcó que ninguno de los candidatos es “el favorito” de la administración estatal, pues señaló que algunos de los aspirantes han manifestado su cercanía con el gobernador Alejandro Armenta Mier y otros miembros del gabinete estatal.

“Aclaro contundentemente que ni el Gobierno del Estado y ningún funcionario tiene algún candidato, porque ha trascendido que, por salir en una foto con José Luis, conmigo o el gobernador, son sus propuestas, pero no es así”, afirmó.

Editor: Renato León

Te recomendamos: