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Susana Riestra pide rehabilitar el Teatro José Recek Saade

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Foto: Congreso de Puebla.

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla y a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a actuar de manera inmediata y coordinada en la evaluación, rehabilitación y reactivación del Teatro Popular José Recek Saade.

El exhorto establece como primer paso una valoración integral y actualizada del inmueble, desde el punto de vista técnico de infraestructura y en la parte legal para determinar la naturaleza jurídica del inmueble.  

Asimismo, que su rehabilitación derive en condiciones de seguridad para las y los usuarios. También, contar con una programación cultural sólida, accesible y de calidad que vincule a la comunidad y sea para el disfrute de las familias poblanas.

Vecinas, vecinos, colectivos culturales y usuarios del recinto han insistido en la urgencia de atender este espacio, que hoy refleja el desgaste del tiempo y la falta de intervención, pues consideran que este espacio no puede seguir cerrado a la vida cultural comunitaria.

“Dicho rescate no implica crear una nueva vocación, sino devolverle su función original como centro cultural comunitario al servicio de la ciudadanía”, indicó la legisladora.

Este exhorto pone énfasis en que la recuperación del recinto es un tema de responsabilidad institucional que no puede seguir aplazándose. Reactivar este recinto significa responder a una exigencia ciudadana legítima, fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar el acceso a la cultura como un derecho. “Una ciudad que deja caer su cultura, también deja a la deriva su identidad y desarrollo humano”, manifestó la diputada.

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