UDLAP e INSP firman convenio de colaboración académica y científica

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) firmaron un convenio de colaboración que permitirá consolidar esfuerzos conjuntos en materia de formación, investigación y vinculación institucional.

La ceremonia, realizada en la Hacienda de la UDLAP, formalizó una alianza estratégica orientada a atender los retos actuales en salud pública y bienestar social, a través de proyectos interdisciplinarios que integren distintas áreas del conocimiento. En ese sentido, el Dr. René Alejandro Lara Díaz, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, informó que este acuerdo contempla beneficios educativos para el personal del INSP y sus familiares directos, quienes podrán acceder a programas de licenciatura y posgrado bajo esquemas flexibles, incluyendo modalidades híbridas que facilitan la continuidad académica sin descuidar sus responsabilidades profesionales.

Además, resaltó que la Dirección de Educación Continua de la UDLAP ofrecerá precios preferenciales en cursos de capacitación, tanto en modalidad abierta como en programas diseñados específicamente para el INSP, con el fin de impulsar la actualización permanente de sus profesionales. También se contemplan oportunidades de prácticas profesionales y posibles colaboraciones en estudios de posgrado, incluyendo doctorados.

Durante su participación, el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce, director general del INSP, destacó la relevancia de este acuerdo como una oportunidad para fortalecer la vinculación entre el ámbito público y académico y señaló que la salud pública es una disciplina multidisciplinaria que incorpora perspectivas sociales, de género y de sostenibilidad ambiental, por lo que este convenio permitirá impulsar acciones concretas en docencia, investigación e intervención comunitaria.

Cabe comentar que, por parte de la UDLAP, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico; el Dr. Luis Alberto Barroso Moreno, director general de Vinculación y Desarrollo Institucional; la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de Ciencias; y el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados, acompañó este acto protocolario que refrenda el compromiso de la Universidad de las Américas Puebla con la generación de alianzas estratégicas de alto impacto.

Con este convenio, la UDLAP y el Instituto Nacional de Salud Pública reiteran su disposición de trabajar de manera conjunta en iniciativas que fortalezcan la formación de profesionales altamente capacitados y contribuyan al desarrollo de soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad.

Te recomendamos: