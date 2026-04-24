UDLAP fortalece alianza con University of Northern Colorado

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió la visita de la comitiva de la University of Northern Colorado (UNCO), con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos, artísticos y de colaboración internacional entre ambas instituciones.

La delegación de la University of Northern Colorado conformada por el Dr. Kamel Haddad, decano de Ciencias Naturales y de la Salud y presidente interino; la Mtra. Cristina Goletti, decana de Artes Escénicas y Visuales; y el Dr. Javier Vinasco, director de Latinx Music, realizaron un recorrido por las instalaciones del campus de la UDLAP para conocer su infraestructura, espacios culturales y académicos, así como sostener reuniones con los académicos investigadores representantes de las cátedras UNESCO-UDLAP, con quienes dialogaron sobre posibles líneas de cooperación y proyectos conjuntos.

Ese mismo día y como parte de la agenda, el Dr. Javier Vinasco ofreció una charla a estudiantes de la Licenciatura en Música de la UDLAP, en la Sala de Recitales Cain Murray, en donde compartió su experiencia como músico y académico, destacando la creación de un innovador programa de licenciatura en música latinoamericana en la UNCO, impulsado por el crecimiento de la población latina en Estados Unidos.

En su exposición, subrayó la riqueza y diversidad de la música latinoamericana, así como su papel en la construcción de identidad y comunidad. “La música latinoamericana no es solo una suma de géneros, es el reflejo de siglos de historia, identidad y tradición cultural que no puede reducirse a fórmulas rítmicas o tendencias comerciales”, mencionó el Dr. Vinasco.

Asimismo, enfatizó la importancia del diálogo intercultural y los vínculos institucionales, invitando a los estudiantes a aprovechar las oportunidades internacionales. “Hablar de música latina es hablar de diversidad desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo; es una expresión viva que conecta profundamente con las comunidades y fortalece su sentido de pertenencia, incluso fuera de sus países de origen”, señaló el académico de la UNCO.

El académico de la University of Northern Colorado también expresó su entusiasmo por visitar la UDLAP: “Es la primera vez que visito esta universidad y sinceramente estoy encantado. Lo primero que salta a la vista es la belleza del campus, sus jardines y su riqueza artística. Me encanta siempre hablar con los jóvenes, quienes tienen una perspectiva muy valiosa para nosotros como educadores”.

Colaboración musical

La visita también incluyó una presentación artística colaborativa que reunió a la Dra. Misa Ito y la Dra. Perla Fernández López, así como a estudiantes de la UDLAP, quienes, junto al Dr. Vinasco, brindaron un concierto que evidenció el talento y la sinergia entre dichas instituciones. El programa incluyó obras de compositores como Astor Piazzolla y Francis Poulenc, así como una pieza del profesor de composición de la UNCO, Dylan Fixmer. Cabe comentar que participaron estudiantes de diferentes licenciaturas, entre ellos Gahel Quintana y Paulina Sánchez de Música, así como Valeria Lastra, Mayli Fernández y Paola Camacho de Danza, quienes bajo la colaboración artística de la Mtra. Cristina Goletti trabajó desde el viernes pasado en la realización de una coreografía.

Al respecto, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, destacó el impacto formativo del encuentro: “La experiencia que compartimos nos deja una gran lección sobre la importancia de la humildad, el trabajo colaborativo y la construcción conjunta desde el arte”.

Alianza académica

Como cierre de esta visita, ambas instituciones formalizaron su colaboración mediante la firma de un memorándum de entendimiento, en el cual se establecen las bases para el desarrollo de proyectos conjuntos en educación, investigación e intercambio académico. En este contexto, Diego Lastiri, director de Asuntos Internacionales de la UDLAP, subrayó la relevancia del acuerdo: “Este encuentro simboliza la creación de puentes, el intercambio de ideas y la oportunidad de crecer juntos como instituciones comprometidas con la excelencia académica”, enfatizó.

Finalmente, cabe mencionar que con la alianza académica entre la University of Northern Colorado y la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP cumple con su misión de formar profesionales críticos, creativos e innovadores, capaces de adaptarse y liderar en entornos cambiantes, promoviendo la proyección internacional y la generación de investigación pertinente y de impacto.

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