Académica IBERO Puebla restaura exfábrica con cal y nopal

En el marco de la Semana de la Investigación 2026 de la IBERO Puebla, la Dra. Angélica Pérez Ramos, académica del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA), compartió los importantes hallazgos de su tesis doctoral. En un cuento para todas las edades, utiliza la metáfora y la sensibilidad para narrar el proceso de restauración de la Exfábrica Textil de San Luis Apizaquito, un inmueble histórico intervenido a partir de su investigación.

A través de la figura de un “abuelo de piedra”, la académica relata el encuentro con este edificio centenario, que al momento de ser descubierto se encontraba en condiciones de abandono y deterioro. La restauración implicaba un desafío mayor: recuperar su estructura sin recurrir a materiales modernos como el cemento, que resultarían perjudiciales para su conservación.

La solución se encontró en técnicas ancestrales. La investigadora explicó que el “pegamento” original del inmueble era la cal apagada, un material tradicional cuya preparación convencional implica largos tiempos de reposo y altos costos. En la búsqueda de alternativas, recurrió a la cal apagada, una receta de origen mesoamericano que incorporaba sustancias naturales para optimizar el proceso.

Adaptando este conocimiento al contexto local, desarrolló una fórmula a base de cal y baba de nopal, la cual, tras múltiples pruebas y ajustes, demostró científicamente su eficacia al reducir el tiempo de preparación a tan solo 20 minutos. Esta innovación no solo permitió la restauración del inmueble, sino que derivó en dos patentes registradas por la IBERO Puebla gracias a su bajo costo y accesibilidad.

A 17 años de la intervención, la exfábrica —nombrada en el relato como “el abuelo San Luis”— se mantiene en pie, libre de humedad y en condiciones óptimas, integrando su historia con nuevas dinámicas sociales. Para la Dra. Pérez Ramos, este proceso refleja cómo el conocimiento que requiere tiempo y dedicación es el que verdaderamente trasciende.

Igualmente, la académica destacó que los edificios históricos son portadores de memoria colectiva, “libros de piedra” que resguardan las historias de las comunidades. Su investigación no solo propone soluciones técnicas sustentables, sino que también reivindica el valor cultural, emocional y simbólico del patrimonio arquitectónico.

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