Atlante FC regresa a la Liga MX tras 12 años de ausencia

Los Atlante Fútbol Club regresan a la Liga MX tras 12 años de ausencia, luego de la Asamblea de Dueños en la que se definió su reincorporación al máximo circuito del fútbol mexicano.

El anuncio se da a falta de una jornada para que concluya el Clausura 2026, en medio de la reconfiguración de la Primera División tras la venta del Atlas FC y ajustes en la afiliación de clubes.

Los Potros de Hierro informaron que su regreso será posible tras un acuerdo con Grupo Salinas, mediante el cual adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán Fútbol Club.

La institución destacó que volverá a partir del Apertura 2026, tras un proceso administrativo que le permite recuperar su lugar en el máximo circuito del fútbol mexicano tras más de una década.

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En su comunicado, el club señaló que su regreso responde a su historia, tradición y jerarquía, al recordar que se trata de una institución con capítulos relevantes dentro del balompié nacional.

El Atlante FC actualmente disputa la liguilla de la Liga de Expansión MX, donde enfrenta a Tepatitlán FC en los Cuartos de Final, torneo en el que ha sido protagonista con tres campeonatos.

El club también agradeció a su afición por el respaldo durante los 12 años en la división de ascenso, periodo en el que sumó un Campeón de Campeones y dos subcampeonatos adicionales.

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