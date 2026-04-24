SEDIF Puebla acerca apoyos y servicios en jornada ciudadana

Con la Jornada Ciudadana “Por Amor a Puebla”, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), además de acercar servicios, también fortalece el sentido de comunidad: más de 300 personas participaron en un espacio creado para brindar atención directa, acompañamiento y encuentro entre familias, factores que contribuyen a reconstruir el tejido social y generar entornos más solidarios.

Durante la jornada, el organismo, a través de la Dirección de Asistencia Médico-Social, brindó servicios de salud, orientación alimentaria, inclusión y asesoría jurídica. También otorgó ayudas funcionales (sillas de ruedas, andaderas y bastones), que representan una oportunidad para que las beneficiarias y beneficiarios eleven su calidad de vida.

“Mi esposo no puede moverse por sí solo, pero me siento contenta porque con esta silla de ruedas ya voy a poder llevarlo a sus terapias y consultas más fácilmente”, afirmó Florinda Sarmiento al agradecer a la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, por el apoyo que recibió a nombre de su pareja, quien vive con discapacidad.

Estas acciones son reflejo del trabajo en equipo que llevan a cabo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta Mier, promotores de modelos de gobierno sensibles y humanistas con la población e impulsores de políticas que construyen bienestar desde lo comunitario.

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