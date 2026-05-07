UDEP recibe a Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce

La Universidad del Deporte de Puebla (UDEP) recibió la visita de los campeones mundiales Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce, quienes encabezaron un recorrido por las instalaciones y compartieron mensajes de motivación con la comunidad estudiantil.

Durante el recorrido, Julio César Chávez destacó la calidad del área de boxeo y reconoció el nivel de la infraestructura deportiva. Subrayó que los sueños sí se cumplen con esfuerzo, disciplina y trabajo constante, y alentó a las y los jóvenes a mantener el enfoque en sus metas personales y deportivas.

Por su parte, Jorge “El Travieso” Arce calificó a las y los estudiantes como campeones y aseguró que el único límite es el cielo. Compartió su experiencia de vida y señaló que, pese a las carencias, el camino correcto permite alcanzar el éxito. Invitó a la comunidad a tomar decisiones positivas y a aprovechar las oportunidades que hoy tienen en sus manos.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, afirmó que la UDEP representa una plataforma real para que las juventudes cumplan sus objetivos profesionales y deportivos.

Destacó que este espacio ofrece formación académica, entrenamiento, hospedaje y alimentación, lo que fortalece el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Asimismo, informó que, tras el pago de la deuda histórica con la CONADE, Puebla logró posicionarse como sede de eventos nacionales e internacionales. Detalló que el gobierno estatal otorga incentivos económicos directos a medallistas: 10 mil pesos para bronce, 25 mil para plata y 50 mil para oro, apoyo que se entrega a cada integrante en competencias por equipo.

Durante la visita, los campeones recorrieron áreas como boxeo, judo, taekwondo, karate, tenis de mesa, aulas, dormitorios, gimnasio de pesas, canchas de basquetbol, fútbol y pádel, así como la alberca. Con una matrícula de mil 500 alumnos, la UDEP se consolida como la primera universidad en México de este tipo.

El recorrido contó con la explicación técnica del secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y la recepción de José Luis Sánchez Solá, quien dio la bienvenida a los visitantes y celebró este proyecto que impulsa a nuevas generaciones de deportistas.

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