Escuchan por primera vez 20 niñas y niños gracias al SEDIF en Puebla

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) transformó la vida de 20 pequeñas y pequeños de entre 5 y 14 años de edad, al otorgarles implantes de oído medio que les permitirán comenzar a descubrir el mundo a través de los sonidos. Se trata de menores que nacieron con pérdida auditiva grave o total y que hoy inician una nueva etapa, impulsada por la sensibilidad de la presidenta del Patronato, Ceci Arellano.

“Significa cambiar una vida, no sólo la de quienes reciben el apoyo, sino la de toda una familia. Sepan que tienen mi compromiso de nunca dejar de velar por nuestra niñez”, señaló Ceci Arellano ante las mamás y papás presentes en la entrega.

Al respecto, el director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, destacó que estos apoyos son resultado de una inversión cercana a los 8 millones de pesos. Afirmó que procurar el bienestar de las niñas y niños poblanos, hace realidad milagros como que puedan escuchar música por primera vez, el viento o las voces de sus familiares, por lo que estos implantes dejan de ser únicamente dispositivos médicos para convertirse en una puerta abierta al aprendizaje y a una nueva vida llena de oportunidades.

Cada una y cada uno de los beneficiarios superó previamente un proceso quirúrgico, para llegar al momento más trascendental de sus vidas: la activación de sus implantes auditivos. Este logro fue posible mediante el trabajo coordinado entre el SEDIF y el IMSS Bienestar, a través del Hospital de la Niñez Poblana con un equipo de médicos de alto nivel que brindaron una atención especializada e integral.

“Me siento muy contenta, con una felicidad y agradecimiento inmenso hacia la señora Ceci; será un gran cambio definitivamente para mi pequeño, le agradezco infinitamente”, comentó Josefina Morales, mamá de Gonzalo, quien nunca antes la había podido escuchar.

Durante la presente administración, el Sistema Estatal DIF ha entregado mil 260 aparatos auditivos a igual número de beneficiarios, con una inversión superior a los 17 millones de pesos, acciones que concuerdan con la visión humanista que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que en Puebla materializa el gobernador Alejandro Armenta, al hacer del cuidado de la niñez una parte fundamental de su filosofía de gobierno.

Te recomendamos: