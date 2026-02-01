Roban más de 200 mil pesos en instrumentos al Conservatorio de Música de Zacatlán

Delincuentes ingresaron al Conservatorio de Música del municipio de Zacatlán, para robar múltiples artículos de valor, con un monto superior a los 200 mil pesos, por lo que se ha iniciado una investigación para esclarecer el caso.

El delito fue reportado la mañana de este domingo, cuando personal del conservatorio ingresó para realizar sus labores diarias, encontrando el inmueble con desorden y algunas puertas forzadas a su interior.

Al inspeccionar los encargados notaron la ausencia de violines, un violonchelo, un contrabajo y dinero en efectivo, junto a equipo de sonido.

Según los miembros de este conservatorio, el robo podría ascender a más de 200 mil pesos, lo que genera un daño importante para la estabilidad del recinto y sus participantes.

Al hacer las revisiones, encontraron que los criminales ingresaron por la reja de una barda perimetral y al menos uno de los habría sido captado por las cámaras de seguridad, por lo que ya han presentado su denuncia ante el ministerio público.

Editor: Renato León

