Juez vulneró autonomía del Congreso de Puebla al suspender a síndico de Cholula: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un juez de control de Puebla vulneró la autonomía del Congreso del Estado, al ordenar la suspensión de Iván Cuautle Minutti de su cargo como síndico municipal de San Pedro Cholula.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que el juez penal impusiera la suspensión temporal del cargo como medida cautelar contra el síndico, dentro de un proceso judicial que inició en septiembre de 2025.

Al entrar al análisis del tema, las y los ministros coincidieron en que la Constitución del Estado de Puebla establece que la suspensión o revocación del mandato de un funcionario electo es facultad exclusiva del Congreso local.

En ese sentido, un juez no tiene atribuciones para remover a un servidor público de elección popular, ya que esto interfiere con la integración de los órganos municipales.

La Corte reiteró que las medidas cautelares penales no pueden pasar por encima de los procedimientos constitucionales de control político y administrativo.

Sin embargo, el proyecto que proponía reinstalar de forma inmediata a Iván Cuautle en su cargo dentro del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, fue rechazado por mayoría de votos.

De forma paralela, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó un segundo análisis en el tema.



De esa forma, turnó la impugnación de Cuautle Minutti al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para que se emita una resolución conforme a derecho.

El entonces síndico municipal fue destituido de su cargo el 27 de septiembre de 2025, luego de ser vinculado a proceso por el delito de falsedad de declaraciones al ser acusado de extorsión en agravio de comerciantes del mercado Cosme del Razo.

Tonantzin Fernández reprueba actuar de Cuautle

En entrevista este domingo, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, condenó que Iván Cuautle filtrara el audio de una conversación que sostuvieron.

En la grabación, la alcaldesa le advierte que no tolerará actos irregulares y le anticipa su remoción del cargo.

Bajo ese escenario, Fernández Díaz remarcó que mantendrán el proceso legal y jurídico contra el exservidor público, al reafirmar que incurrió en prácticas de corrupción.

