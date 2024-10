Renovarán convenios con municipios que pidan llevar basura a Puebla capital

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, indicó que renovarán los convenios con los municipios que necesiten trasladar sus residuos en la capital poblana, lo cual ya acordó con la concesionaria del relleno sanitario de Chiltepeque.

El edil comentó que hay disposición para sentarse con las autoridades de los municipios vecinos y darles “la ayuda necesaria”.

De hecho, mencionó que desde el viernes pasado, han reanudado algunos convenios y esperan que se haga con los ocho municipios de la zona metropolitana con los que se realizó el acuerdo, entre ellos San Andrés Cholula y Amozoc.

En otro tema, informó que hay 15 mil árboles en la capital poblana, de los cuales 2 mil 769 se tienen que derribar y 690 ejemplares están en condiciones graves, por lo que urge en retirar a la brevedad, debido a que son un peligro para los habitantes.

Chedraui Budib recriminó a la administración pasada no hacerlo, aunque ellos dictaminaron el estado de los árboles.

“Desgraciadamente la administración anterior no lo llevó a cabo, sí los dictaminó, pero no llevó a cabo la acción del derribo, es algo muy importante, no se pueden deslindar de esta gran preocupación que se tiene en la administración, es una irresponsabilidad, ellos mismos lo dictaminan, ellos mismos dicen que es urgente, pero ellos mismos no los llevan a cabo”, comentó.

El edil dijo que es una rayita al tigre y adelantó que pidió de nueva cuenta a Contraloría Municipal revisar los expedientes y el por qué no derribaron los ejemplares.

Agregó que el derribo de los ejemplares se hará conforme a las normas y leyes actuales.

Asimismo, comentó que llevarán a cabo la licitación de publicidad en los paraderos, pero con la condición de que instalen cámaras de seguridad que se conecten al C5, lo cual tendrán que hacer los negocios que abran en la capital poblana a partir de esta administración.

Lo anterior, después que el Congreso del Estado se aprobara concesionar estos espacios.

