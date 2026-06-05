Explosión en Tepeaca destapa presunto centro ilegal de gas LP

Lo que comenzó como una mañana cotidiana para cientos de familias en la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tehuacán, terminó convirtiéndose en una emergencia de gran magnitud cuando una serie de explosiones sacudió la zona y dejó al descubierto un presunto centro de almacenamiento ilegal de gas LP vinculado al robo de hidrocarburos.

Poco antes de las 10 horas de este jueves, varios estallidos consecutivos fueron escuchados a kilómetros de distancia. Minutos después, una enorme columna de fuego y humo se elevó sobre terrenos de cultivo, mientras fragmentos de lámina, bloques de concreto y otros materiales eran lanzados hacia viviendas cercanas. El incidente provocó una movilización masiva de corporaciones de emergencia y la evacuación de escuelas, hospitales y zonas habitacionales.

Las medidas preventivas permitieron poner a salvo a más de mil 700 estudiantes, docentes y trabajadores de instituciones educativas cercanas, además de 60 pacientes y personal médico del Hospital General de Tepeaca. Aunque la magnitud del siniestro generó temor entre la población, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

#Seguridad 🚨🔥 Así es como personal de emergencias trabaja en la mitigación de riesgos, enfriamiento e incluso una quema controlada para contener el combustible que aún se libera de algunos de los contenedores de gas Lp ubicados dentro del predio que hizo explosión en Sam Juan… pic.twitter.com/XGWL3MnUHh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Sin embargo, más allá de la emergencia, el hecho evidenció una problemática que habitantes de la región aseguran conocer desde hace años. Vecinos consultados tras la explosión señalaron que la presencia de vehículos relacionados con actividades de almacenamiento y transporte de combustible era frecuente en la zona, aunque el temor a represalias habría impedido que muchas denuncias llegaran formalmente ante las autoridades.

Algunos pobladores relataron que, tras los estallidos, tuvieron que abandonar sus viviendas de manera inmediata al observar cómo escombros provenientes del inmueble siniestrado caían sobre patios y techos. Entre el miedo y la incertidumbre, varios coincidieron en exigir investigaciones que permitan identificar a los responsables y esclarecer si existió algún tipo de protección institucional que facilitara la operación del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble fueron localizados varios contenedores de almacenamiento y unidades de transporte presuntamente utilizadas para el manejo de gas LP, además de una segunda bodega donde también se encontraron recipientes con combustible.

#TESTIMONIO 🗣️ María Magdalena dijo que se sabía que el predio donde explotaron pipas y contenedores de gas esta mañana en #Tepeaca era operado por criminales.



Sin embargo, reconoció, esto no se había denunciado ante autoridades por temor a represalias.



“Se les dice pero no… pic.twitter.com/geNA7eU3Zk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Te puede interesar: Disputa por predios deja dos muertos y una mujer herida en Tepanco de López

Alejandro Armenta pide investigar y sancionar a responsables

Durante su visita a la zona afectada, el gobernador Alejandro Armenta informó que las investigaciones quedarán a cargo de instancias federales, debido a la posible relación del caso con delitos vinculados al robo de hidrocarburos. Asimismo, aseguró que las familias afectadas recibirán apoyo para la reparación de daños materiales ocasionados por la explosión.

Con el área bajo resguardo y las diligencias ministeriales en marcha, la explosión de Tepeaca no solo dejó daños materiales y momentos de tensión entre la población, sino que abrió una nueva línea de investigación sobre la operación de presuntas redes dedicadas al almacenamiento y distribución ilegal de combustible en una de las regiones históricamente vinculadas al llamado “Triángulo Rojo” de Puebla.

#Puebla 🗣️ El gobernador @armentapuebla_ informa que, preliminarmente, no hay heridos tras la explosión de cuatro cisternas de gas LP en #Tepeaca.



📹 @_jesuszav pic.twitter.com/liFRW9lCGx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: