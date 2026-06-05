18.4 C
Puebla City
jueves, junio 4, 2026
Inicio Portada

Explosión en Tepeaca destapa presunto centro ilegal de gas LP

Por:
Jesus Zavala
-
6
La explosión en San Juan Negrete, Tehuacán, exhibe presunta operación ilegal de gas LP. / Foto: Es Imagen.

Lo que comenzó como una mañana cotidiana para cientos de familias en la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tehuacán, terminó convirtiéndose en una emergencia de gran magnitud cuando una serie de explosiones sacudió la zona y dejó al descubierto un presunto centro de almacenamiento ilegal de gas LP vinculado al robo de hidrocarburos.

Poco antes de las 10 horas de este jueves, varios estallidos consecutivos fueron escuchados a kilómetros de distancia. Minutos después, una enorme columna de fuego y humo se elevó sobre terrenos de cultivo, mientras fragmentos de lámina, bloques de concreto y otros materiales eran lanzados hacia viviendas cercanas. El incidente provocó una movilización masiva de corporaciones de emergencia y la evacuación de escuelas, hospitales y zonas habitacionales.

Las medidas preventivas permitieron poner a salvo a más de mil 700 estudiantes, docentes y trabajadores de instituciones educativas cercanas, además de 60 pacientes y personal médico del Hospital General de Tepeaca. Aunque la magnitud del siniestro generó temor entre la población, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Sin embargo, más allá de la emergencia, el hecho evidenció una problemática que habitantes de la región aseguran conocer desde hace años. Vecinos consultados tras la explosión señalaron que la presencia de vehículos relacionados con actividades de almacenamiento y transporte de combustible era frecuente en la zona, aunque el temor a represalias habría impedido que muchas denuncias llegaran formalmente ante las autoridades.

Algunos pobladores relataron que, tras los estallidos, tuvieron que abandonar sus viviendas de manera inmediata al observar cómo escombros provenientes del inmueble siniestrado caían sobre patios y techos. Entre el miedo y la incertidumbre, varios coincidieron en exigir investigaciones que permitan identificar a los responsables y esclarecer si existió algún tipo de protección institucional que facilitara la operación del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble fueron localizados varios contenedores de almacenamiento y unidades de transporte presuntamente utilizadas para el manejo de gas LP, además de una segunda bodega donde también se encontraron recipientes con combustible.

Te puede interesar: Disputa por predios deja dos muertos y una mujer herida en Tepanco de López

Alejandro Armenta pide investigar y sancionar a responsables

Durante su visita a la zona afectada, el gobernador Alejandro Armenta informó que las investigaciones quedarán a cargo de instancias federales, debido a la posible relación del caso con delitos vinculados al robo de hidrocarburos. Asimismo, aseguró que las familias afectadas recibirán apoyo para la reparación de daños materiales ocasionados por la explosión.

Con el área bajo resguardo y las diligencias ministeriales en marcha, la explosión de Tepeaca no solo dejó daños materiales y momentos de tensión entre la población, sino que abrió una nueva línea de investigación sobre la operación de presuntas redes dedicadas al almacenamiento y distribución ilegal de combustible en una de las regiones históricamente vinculadas al llamado “Triángulo Rojo” de Puebla.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Armenta pide a FGR y FGE investigar explosión en Tepeaca

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Sheinbaum conversa por primera vez con Biden como presidenta

Guillermo Pérez Leal -

Aseguran 6 bares durante operativo en Puebla

Guillermo Pérez Leal -