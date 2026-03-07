Puebla garantizará seguridad y respaldo durante marchas del 8M

Con el objetivo de conmemorar la lucha en favor de los derechos de las mujeres este domingo 8 de marzo, el Gobierno del Estado brindará todo el respaldo a quienes asistan a las distintas movilizaciones.

El gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que, a través de programas como los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, la administración estatal que preside, en coordinación permanente con el Gobierno de México, ha logrado una disminución del 40 por ciento en los feminicidios, y recordó que en estos espacios se brinda atención cercana e integral a quienes son víctimas de violencia, a través de albergues y personal calificado.

Cabe mencionar que, durante el Día Internacional de la Mujer, se dispondrá de ambulancias y servicios médicos a lo largo de los recorridos de las marchas, a fin de atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse, ya que el objetivo es que las participantes ejerzan su derecho a expresarse en un ambiente de orden, respeto y paz.

