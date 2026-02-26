Avanza construcción de los CIITRA en San José Chiapa y Aquixtla

Con una inversión de 121 millones de pesos, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo económico regional y generar mayor bienestar para las familias del campo poblano, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, avanza en la construcción de los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial del Estado (CIITRA) en San José Chiapa y Aquixtla.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que el CIITRA de San José Chiapa registra un avance del 40 por ciento y estará enfocado en la producción de deshidratados de frutas, hortalizas y barras energéticas de amaranto. Este centro atenderá una región productiva de 8 mil 200 hectáreas, con una proyección anual de 42 mil 500 toneladas, y beneficiará directamente a más de 3 mil 200 productoras y productores mediante esquemas de valor agregado que incrementen su competitividad.

En tanto, el CIITRA de Aquixtla, orientado a la transformación y empaque de jitomate, presenta un avance superior al 25 por ciento y vincula actualmente a 650 productores que trabajan mil 300 hectáreas bajo la modalidad de invernadero en la Sierra Norte. Estas acciones se desarrollan con la participación de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en congruencia con la estrategia nacional de fortalecimiento al sector primario.

Asimismo, se encuentran en proceso 20 CIITRA adicionales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y los institutos tecnológicos del estado, con el objetivo de integrar innovación y capacitación especializada. Con estos proyectos, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de transformar el campo poblano mediante infraestructura estratégica que genere desarrollo sostenible y mayores oportunidades para las y los productores.

