Atlixco realizará Jornada Integral de Apoyo al Migrante

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada Integral de Apoyo al Migrante, que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, de 9:30 a 14:00 horas, en el Patio del Palacio Municipal.

Durante esta jornada se brindarán servicios como:

Visas humanitarias

Traslado de restos y personas enfermas

Asesoría para trámite de pasaporte

Programas de reencuentro familiar

Apoyo en documentos oficiales

Información sobre migrantes detenidos o extraviados

Capacitación y certificación para migrantes en retorno

Oferta de trabajo

Destacó que estas acciones acercan trámites y orientación especializada a las familias migrantes, facilitando procesos que suelen ser complejos y costosos, además de generar oportunidades de integración laboral y nuevos proyectos para quienes regresan a Atlixco.

