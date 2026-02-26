Atlixco realizará Jornada Integral de Apoyo al Migrante

Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada Integral de Apoyo al Migrante, que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, de 9:30 a 14:00 horas, en el Patio del Palacio Municipal.

Durante esta jornada se brindarán servicios como:

  • Visas humanitarias
  • Traslado de restos y personas enfermas
  • Asesoría para trámite de pasaporte
  • Programas de reencuentro familiar
  • Apoyo en documentos oficiales
  • Información sobre migrantes detenidos o extraviados
  • Capacitación y certificación para migrantes en retorno
  • Oferta de trabajo

Destacó que estas acciones acercan trámites y orientación especializada a las familias migrantes, facilitando procesos que suelen ser complejos y costosos, además de generar oportunidades de integración laboral y nuevos proyectos para quienes regresan a Atlixco.

