Atlixco realizará Jornada Integral de Apoyo al Migrante

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada Integral de Apoyo al Migrante, que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, de 9:30 a 14:00 horas, en el Patio del Palacio Municipal.
Durante esta jornada se brindarán servicios como:
- Visas humanitarias
- Traslado de restos y personas enfermas
- Asesoría para trámite de pasaporte
- Programas de reencuentro familiar
- Apoyo en documentos oficiales
- Información sobre migrantes detenidos o extraviados
- Capacitación y certificación para migrantes en retorno
- Oferta de trabajo
Destacó que estas acciones acercan trámites y orientación especializada a las familias migrantes, facilitando procesos que suelen ser complejos y costosos, además de generar oportunidades de integración laboral y nuevos proyectos para quienes regresan a Atlixco.