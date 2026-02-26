Lanzan convocatoria para festival infantil de danzantes en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, lanzó por segundo año consecutivo la convocatoria del Festival de Niñas y Niños Danzantes “Mijtotil Ilhuitl Konemej”, con el objetivo de continuar fortaleciendo la identidad cultural y preservar las tradiciones poblanas desde la infancia.

El evento se realizará el domingo 22 de marzo de 2026, a las 10:00 horas, en la Plazuela de la Danza del Cerro de San Miguel.

Las escuelas de nivel preescolar están invitadas a participar presentando bailes y danzas del Estado de Puebla, portando indumentaria tradicional. Para mayor información consulta las bases dando click en este enlace.

Con esta iniciativa, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, reafirma su compromiso con la niñez y la preservación del patrimonio cultural que da identidad al municipio.

Te recomendamos: