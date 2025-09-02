Lluvias causan socavón y cierre parcial en Zanzontla–Acateno

Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado afectaciones en el tramo carretero Zanzontla–Acateno, que conecta los municipios de Hueytamalco y San José Acateno, debido a la formación de un nuevo socavón que representa un riesgo para la circulación vehicular y la seguridad de las personas.

Desde la tarde del lunes, elementos de la Brigada Estatal y de Protección Civil de Hueytamalco se trasladaron al lugar para acordonar la zona, colocar cinta de precaución y reforzar el área con costales de arena, con el fin de garantizar que los conductores transiten con precaución y minimizar los riesgos en esta vía de alta importancia regional.

Las autoridades municipales informaron que, por el momento, el paso queda restringido únicamente a vehículos ligeros. Unidades de mayor tamaño, como camiones de carga, camionetas con remolque o volteo, no podrán circular debido a la inestabilidad del terreno, recomendándose el uso de vías alternas o la suspensión total del tránsito para estos vehículos.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y atender las recomendaciones mientras se realizan los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad y seguridad del tramo afectado.

