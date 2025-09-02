Hallan cadáver de mujer debajo de un colchón en Misiones de San Francisco

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado debajo de un colchón, y cubierto por cobijas y plástico en Misiones de San Francisco; el caso se encuentra bajo investigación y se presume, podría ser parte de un feminicidio.

La tarde de este martes, hombres que se dedican a la recolección de material para reciclar notaron la presencia de un colchón en la Sección 10 de Misiones de San Francisco, por lo que se acercaron al objeto, donde encontraron el cadáver de una mujer con huellas de violencia.

Según el reporte emitido a emergencias, la víctima estaba envuelta en cobijas y plástico, lo que en un inicio incluso dificultó saber el sexo de la hoy occisa.

Agentes de la Policía Municipal llegaron hasta el lugar de los hechos, confirmaron el hallazgo y resguardaron el perímetro en cuestión, cercano a las calles Central Revolución y Domínguez.

Posterior a ello, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a las averiguaciones en el área, para determinar si este hecho podría ser considerado como un feminicidio.

El cuerpo de la víctima de aproximadamente 30 años de edad fue llevado a un anfiteatro, sin que hasta ahora se conozca su identidad.

