Se desbordan barrancas y Puente Negro tras intensas lluvias

La fuerte lluvia registrada este domingo provocó el desbordamiento de varias barrancas en distintos puntos de la capital poblana, además de que el vaso regulador Puente Negro se encuentra al borde de su capacidad, por lo que se prevé el cierre de la circulación en la Diagonal Defensores de la República durante la madrugada, en caso de que continúen las precipitaciones.

En primer término, la barranca del Santuario, ubicada en la colonia México 83, se desbordó debido al incremento en los niveles de agua acumulada, la cual rebasó su cauce en más de 50 centímetros. La situación dejó al menos cuatro viviendas inundadas, por lo que fue necesario evacuar a personas mayores, menores de edad y enfermos que no pudieron salir por sus propios medios.

Por ello, elementos de Protección Civil estatal acudieron al lugar para auxiliar a las personas afectadas y realizar labores de apoyo, además de implementar acciones para el desazolve y control del flujo de agua, con el objetivo de reducir los niveles de inundación.

#AHORA 🚨 El aguacero también inundó varias colonias de #Puebla capital, tal es el caso de la México 83; ahí, vecinos de la calle Chiapas piden ayuda, pues la barranca se está desbordando. pic.twitter.com/pPA2XQtzdu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

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Puente Negro se desborda tras intensa lluvia

Por otra parte, la acumulación de agua derivada de las lluvias provocó el desbordamiento del vaso regulador Puente Negro, a consecuencia del incremento en los niveles del río San Francisco.

La situación obligó al cierre de la circulación sobre la Diagonal Defensores de la República, con dirección a la CAPU, como medida preventiva para evitar que los vehículos fueran arrastrados por la corriente.

Ante esto, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU) mantiene el monitoreo permanente en la zona del Puente Negro ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante la madrugada del lunes.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Tras las fuertes lluvias de esta tarde se desborda el vaso regular Puente Negro, permanece la circulación cerrada con sentido a la CAPU.



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Editor: César A. García

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